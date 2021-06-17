Главврач инфекционной больницы спрогнозировала третью волну коронавируса COVID-19

Главный врач инфекционной больницы Ольга Краснова сообщила о наступлении третьей волны коронавируса, которая может достичь Калининграда уже через 2-3 недели. Специалист отметила, что темпы роста заболеваемости в Москве являются тревожным сигналом, который предвещает новый пик заражаемости в России.

Главврач и депутат областной Думы Ольга Краснова прокомментировала ухудшение эпидемиологической ситуации в России, и спрогнозировала третий пик коронавируса, который может сформироваться уже через 2-3 недели.

«В нашей стране и в нашем регионе в частности идёт быстрый рост заболеваемости коронавирусом. Рост настолько быстрый, что в Москве объявили эту неделю нерабочей. По некоторым прогнозам, через 2-3 недели третья волна докатится и до нас. На этом фоне процедура вакцинирования должна стать приоритетной для наших граждан — иначе в третью волну нас опять ждут переполненные госпитали и массовые смерти», - сообщила Ольга Краснова.

Эксперт напомнила, что существующие вакцины от коронавируса не являются панацеей от заражения ковидом, однако они значительно снижают риск тяжелого течения болезни, а также смертельного исхода.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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