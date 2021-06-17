Перечислены все противопоказания российских вакцин от коронавируса COVID-19: кому нельзя делать прививку

На данный момент на территории России действует 4 вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Ученые рассказали о противопоказаниях для каждой из них. Об этом сообщает «NN.Ru».

Самой первой и наиболее распространенной является вакцина «Спутник V». Она же стала самым первым препаратом в мире против коронавируса. Прививаться ей запрещено людям с аллергией, детям до 16 лет, беременным и кормящим матерям, а также пациентам с обострением хронических заболеваний.

Эксперты рекомендуют перед вакцинацией проконсультироваться с врачом гражданам с эпилепсией, заболеваниями почек или эндокринной системы, онкологией, болезнями крови, а также с аутоиммунными заболеваниями.

По словам ученых, второй препарат – «ЭпиВакКорона» – в своем составе не содержит самого вируса, потому, в ряде случаев, он не вырабатывает антитела после 2 доз вакцины. Поэтому, в случае с этим препаратом, рекомендуется принять 3 дозы.

Противопоказаниями к применению «ЭпиВакКороны» является наличие аллергий, онкологии, сахарного диабета, обострение хронических заболеваний, поражение ЦНС или кровеносной системы. Также прививаться вакциной запрещено беременным женщинам и кормящим грудью матерям, детям до 16 лет и пациентам с первичным иммунодефицитом.

А вот вакцину «КовиВак» нельзя вводить людям старше 60 лет. При этом все отклонения, перечисленные для других препаратов, здесь также являются противопоказанием.

И последняя вакцина – это «Спутник Лайт». Единственный российский препарат с одной инъекцией вместо двух. Эксперты подчеркивают, что антитела вырабатываются спустя месяц после вакцинации. Минус «Спутника Лайт» в том, что его эффективность составляет 80%, что значительно ниже предыдущих вакцин. Противопоказания для данного препарата ровно такие же, как и для других. При этом прививаться им могут лишь граждане младше 60 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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