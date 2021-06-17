Главный врач инфекционной больницы предрекла третью волну коронавируса

Через 2-3 недели Калининградскую область накроет третья волна коронавируса. Такой прогноз сделала главврач калининградской областной больницы Ольга Краснова. Она также сообщила, что в стране и в регионе наблюдается быстрый рост заболеваемости коронавирусом. А в Москве из-за увеличения числа инфицированных даже объявили текущую неделю нерабочей.

Как сообщает оперштаб, на 16 июня в Калининградской области привито 131 тысяч 097 человек, из них двукратно — 107 тысяч 223. Врач сообщила, что в регион поступило 151 тысяч 177 комплектов доз вакцины, в области развернуто 33 стационарных пункта в 25 медицинских организациях. Есть еще четыре мобильных пункта и два из них передвижных.

Краснова призвала всех жителей региона вакцинироваться любой из доступных вакцин.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Калининградская область входит в десятку субъектов России, где регистрируется наиболее высокий среднесуточный прирост заболевших. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с 17 июня в регионе действуют ограничения. Так, ужесточен запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты ночные бары, усилен контроль за соблюдением масочного режима.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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