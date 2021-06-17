Вирусолог Альтштейн рассказал о мутации коронавируса

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Вирусолог Альтштейн о мутации коронавируса:
«Вирусу важно заражать и размножаться».
Вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о мутациях коронавируса.
На днях главный врач больницы Коммунарка Денис Проценко рассказал, что тот штамм коронавируса, который сейчас чаще всего встречается в Москве, отличается более коротким инкубационным периодом. Сейчас в больницу привозят больше ковидных больных, чем это было на пике первых двух волн, передает КП.
Эту информацию подтвердил и Альтштейн, добавив, что действительно вирус передается быстрее, поэтому все больше людей будут заражаться, а темпы эпидемии ускорятся.
Мутации коронавируса – это его попытки приспособиться к человеку. При мутации меняется не только заразность коронавируса, но и его влияние на организм.
«Изменились нуклеотиды в геноме, определенные аминокислоты и белки, поэтому и сам вирус приобретает несколько другие свойства, но в своих пределах, в рамках того, что он в принципе может иметь. Дело здесь в том, что если вирус лучше заражает, то он быстро начинает реализовывать это свое преимущество. А какую симптоматику ему оказывать, так это вирусу все равно. Обновленная симптоматика – просто результат того, что сам вирус изменился», - подчеркнул Альтштейн.
Эксперт добавил, что изменения коронавируса – это следствие того, что он ищет наиболее оптимальные варианты остаться навсегда среди людей. Коронавирусная инфекция и далее будет выделяться и распространяться воздушно-капельным путем, поэтому в основном он будет поражать дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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