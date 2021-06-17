В Москве и Подмосковье власти объявили об обязательной вакцинации от коронавируса

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На территории Москвы и Подмосковья была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий людей. Соответствующий указ был подписан главным санитарным врачом Москвы.
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе развивается не в лучшую сторону. На данный момент в московских больницах лежит более 12 тысяч пациентов.
По этой причине было принято постановление о введении обязательной вакцинации для сотрудников, работающих в сфере услуг. Причем вакцинация требуемых категорий людей должна пройти в кратчайшие сроки. Теперь не менее 60% коллектива направлений сферы общепита, торговли, ЖКХ, ЖЭК, образования, транспорта и здравоохранения обязаны привиться в ближайшее время.
За невыполнение требований юридические лица должны будут выплатить штраф в размере до миллиона рублей, а индивидуальные предприниматели – до 50 тысяч рублей. Правила действуют для предприятий как Москвы, так и Подмосковья.
Согласно постановлениям, до 15 июля текущего года жители московской области должны быть привиты первой дозой вакцин «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» или однокомпонентным препаратом «Спутник лайт».
По словам доктора юридических наук Анатолия Кучерена, меры по вакцинации, принятые главным санитарным врачом Москвы, своевременны и обусловленные с юридической точки зрения.
«По закону работодатели не имеют права принуждать сотрудника к вакцинации или уволить из-за отказа. Как правило, суды в такой ситуации принимают решение в пользу граждан», - рассказал сенатор, заместитель председателя комитета по социальной политики Совета Федерации Валерий Рязанский.
Свои комментарии высказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в стране нет никакой обязательной вакцинации.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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