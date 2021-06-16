В Минздраве РФ заявили о возможности заражения COVID-19 от привитых людей

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Специалист по медицинской профилактике Минздрава России Уральского федерального округа Сергей Токарев предупредил, что вакцинация от коронавируса способна защитить человека лишь от тяжелых форм заболевания и летального исхода, но не от заражения. Кроме того, привитые граждане могут заразить окружающих. Об этом сообщает «URA.RU».
Эксперт предупредил, что вакцинировавшийся человек может заразиться коронавирусом. На иммунный ответ организму понадобится 2-3 дня. За этот период он является переносчиком инфекции.
По словам Токарева, заболеть ковидом после прививок можно, если столкнуться с большой дозой вируса. Такое часто подхватывается в закрытых помещениях. Потому, даже после вакцинации, граждане обязаны соблюдать все ограничительные меры: соблюдать дистанцию, носить защитную маску и избегать места скопления людей, особенно в замкнутом пространстве.
Слова своего коллеги подтвердил научный руководитель государственного университета НИИ имени Мечникова, российский академик Виталий Зверев. Он предупредил, что, пройдя вакцинацию, расслабляться не стоит.
Эксперт объяснил, что вакцин с эффективностью 100% попросту не бывает. Все вокруг должны это понимать. Даже проверенные годами прививки от гриппа показывают эффективность 80%, однако люди, которые прививаются, переносят заболевание намного легче, без серьезных осложнений.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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