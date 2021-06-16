Российский инфекционист Тимаков объяснил отличие антител после прививки и коронавируса

Российский врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, в чем отличия приобретенных антител после перенесения коронавируса от антител, полученных путем вакцинации. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

По словам специалиста, в период заболевания иммунитет вырабатывает антитела ко всем компонентам вируса, тогда как вакцина действует точечно, формируя их к компонентам, которые подавляют агрессивностью болезни.

К примеру, российский препарат «Спутник V» защищает от S-белка, который способствует проникновению коронавируса в клетки.

«Для коронавируса большое значение играет S-белок, потому вакцина создает антитела непосредственно к нему, дабы не дать вирусу проникнуть в организм», - рассказывает Тимаков.

При этом врач подчеркнул, что антитела, приобретенные путем заболевания, являются менее эффективными. Очень многое зависит от состояния иммунитета человека.

«Если иммунитет у человека ослаблен, формируются неполноценные антитела. Также многое зависит от формы перенесения заболевания. Хорошие антитела вырабатываются, если человек перенес коронавирус в среднетяжелой форме. А вот при тяжелой форме антитела формируются не всегда», - объяснил инфекционист.

По словам специалиста, наиболее эффективную защиту для организма обеспечивает именно вакцинация.

В заключение он отметил, что между приобретенными и полученными путем вакцинации антителами не может быть конфликта.

«Если сделать прививку после перенесения коронавируса, ничего страшного не будет. Иммунитет, наоборот, усилится и будет более целенаправленно защищать организм от опасного вируса», - резюмировал Тимаков.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700