Врач Ковалев: коронавирусом заражаются и привитые, и переболевшие

Как выяснилось, коронавирусом заражаются не только переболевшие, но и привитые. Но вакцинированные переносят болезнь легче, чем пациенты, не получившие прививку. Об этом рассказал врач-консультант Евгений Ковалев.

Как он отмечает, сейчас все больше регистрируется случаев повторного заболевания среди невакцинированных. Случается так, что люди болеют коронавирусом и в третий раз, заметил Ковалев. Даже был случай, когда человек заболел в четвертый раз и он оказался самым тяжелым. Медик выдвинул предположение о том, что происходит дрейф антигена, изменение популяций циркулирующих в стране вирусов. Ковалев подчеркнул, что одни штаммы сменяются другими.

«Часто люди думают, что у них не ковид, так как обоняние не потеряно, а первые ПЦР-тесты часто бывают отрицательные», - сказал Ковалев.

Врач также заявил, что нельзя рассматривать информацию о том, что переболевшие переносят повторное заболевание легко, как достоверную. Доктор настоятельно рекомендует гражданам привиться и соблюдать осторожность. Вакцинация не может дать стопроцентной защиты, но она позволит переболеть в более легкой форме. Идеальной вакцины или лекарства против COVID-19 ученые пока не изобрели. Подобные препараты появятся не раньше, чем через пять лет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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