Ученые выяснили, что правильное питание может снизить количество автомобильных аварий

Из-за повышенной утомляемости, зачастую бывающей ключевым фактором автомобильных аварий, нездоровая диета может увеличить риск опасного вождения среди водителей грузовиков. Такое заключение появилось у коллектива исследователей, которые выложили свой ученый труд в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Водители-профессионалы весьма часто подвергаются большему риску гибели в дорожных происшествиях, пропорционально времени нахождения за рулем транспортного средства, пишет издание MedikForum.ru. В своей статье ученые пишут, что в медицине всего известно несколько распространенных факторов риска. Максимально важными из них принято считать: пол, возраст, опыт, навыки вождения и отношение к автомобилю. Однако в этом немаловажную роль играет образ жизни конкретного человека.

Водитель, выполняющий рейсы на дальние расстояния, постоянно испытывает недостаток сна, у него нездоровый рацион питания, недостаток физической активности. Исследователи попытались дать оценку, каким образом особенности питания влияют на общую утомляемость и состояние организма при принятии решений за рулем автомобиля.

Эксперимент проводился на 389 мужчинах-водителях грузовиков из одной транспортной компании в Сучжоу, Китай. Каждого водителя попросили указать, какие из 25 продуктов они ели, и с какой частотой. В результате ученые установили, что диеты, богатые овощами и цельнозерновыми продуктами, были тесно связаны с безопасным поведением при вождении. Диета с животными белками была тесно связана с более высоким уровнем ошибок, недостатком концентрации и незначительными нарушениями правил дорожного движения, в то время как диета с фастфудом была тесно связана с небезопасным поведением за рулем.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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