Бурятские врачи рассказали о кровохаркании и спутанности сознания при коронавирусе

В инстаграм-аккаунте нейрохирургического отделения больницы скорой медицинской помощи Республики Бурятия можно ознакомиться с симптомами коронавирусной инфекции.

Медики отмечают, что на раннем этапе болезнь напоминает ОРВИ или сезонную аллергию, а инкубационный период при заражении составляет от 2 до 14 суток.

При коронавирусе в 90% случаев возможно повышение температуры, присутствует сухой кашель или с небольшим количеством мокроты. Такая картина наблюдается в 80% случаев. На утомляемость жалуются 40% пациентов, на одышку - 30%, ощущение заложенности в грудной клетке ощущают 20% людей. Порой возникают насморк, боль в горле, конъюнктивит, снижение обоняния и вкуса. Через неделю после заражения появляется тяжелая одышка.

Среди первых симптомов боль в мышцах проявляется у 11% пациентов, спутанность сознания - у 9%, диарея случается у 3%, на головную боль жалуются 8%, кровохарканье замечают у себя 2-3%, а также заболевшие сообщают о тошноте, рвоте и учащенном сердцебиении.

Важно знать, что чем раньше человек обратится к медикам, тем быстрее его направят к нужному специалисту.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700