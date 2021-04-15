Доктор Мясников рассказал, как дата рождения влияет на здоровье человека

Вчера, 23:59

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Доктор Мясников рассказал, как дата рождения влияет на здоровье человека

В зависимости от даты рождения определяется иммунитет человека. Также имеется связь напрямую между месяцем, когда человек появился на этот свет, и частотой заболевания различными недугами. 

Ученые из Колумбийского университета Соединенных Штатов Америки определили, что есть четко выраженная взаимосвязь между датой рождения человека и заболеваниями, которые в процессе всей жизни будут его сопровождать. 

Известный московский доктор, главный врач Городской клинической больницы № 71, КМН, популярный телеведущий Александр Мясников рассказал сегодня на страницах СМИ, что между различными сезонами всегда наблюдается определенная взаимосвязь. Она является основополагающим фактором, который отвечает за будущий иммунитет родившегося человека, а также влияет на его здоровье в целом на протяжении всей жизни. 

Александр Мясников вспомнил, как проводился эксперимент, в котором приняли участие более одного миллиона человек в течении 10 лет. Исследователи зафиксировали самые распространенные проблемы со здоровьем и анализировали их по месяцам рождения человека. Люди, рожденные в январе, чаще остальных болеют гипертонией и кардиомиопатией. Февральские граждане страдают болезнями дыхательной системы, например, рак бронхов и легких. Рожденные в марте склонны к сердечной недостаточности, поражению митрального клапана и аритмии. В апреле зафиксирована стенокардия, хроническая ишемическая кардиопатия.

Май – низкий вес при рождении, склонности к особенным болезням нет.

Июнь – инфаркт миокарда, острый коронарный синдром.

Июль – гипертония, болезни мочевыводящей системы, астма.

Люди, рожденные в августе, чаще других болеют астмой. 

Сентябрь – болезни ЖКТ, приступы тошноты и рвоты.

Октябрь – ОРЗ, ОРВИ, ИППП, аллергия на укусы насекомых.

Ноябрь – минимальный риск ишемической болезни сердца, аритмии и рака легкого.

Рожденные в декабре склонны к синякам и травмам.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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