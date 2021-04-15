Диетолог признала овсянку на завтрак вредной для здоровья

Овсянка, которую многие относят к числу полезных блюд, может нанести организму серьезный вред, если употребять ее на завтрак. Этот продукт, который считают диетическим, особенно нежелателен для людей с синдромом раздраженного кишечника и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Причина заключается в повышенном содержании клетчатки – более 8 грамм на одну чашку. Как отмечает диетолог Роксана Эхсани, из-за высокого содержания клетчатки происходит вздутие и газообразование у людей с чувствительным желудком. Эксперт в сфере питания рекомендует заменить овес другими крупами с меньшим содержанием растительных волокон, например, белым рисом. При непереносимости глютена диетолог советует обратить внимание на безглютеновый овес. Эхсани также считает, что следует быть осторожными с добавками, которые увеличивают количество калорий и углеводов.

Страдающим от диабета лучше отказаться от добавления в овсянку меда, коричневого сахара или кленового сиропа.

Также диетолг обратила внимание на овсянку быстрого приготовления, где содержится много сладких добавок, которые совершенно неполезны. Сиропы и другие сладкие добавки можно заменить орехами, фруктами, семенами, корицей и кардамоном. Не стоит добавлять в кашу цельное молоко и сливки, так как они доставляют в организм плохой холестерин. Овсянку лучше готовить на воде, подчеркнула диетолог.

А вместо коровьего можно добавить в блюдо миндальное или соевое молоко.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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