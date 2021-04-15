Кишечная инфекция косит учеников петербургской гимназии

Очередной случай отравления в школьной столовой зафиксирован в учебном заведении Санкт-Петербурга.

В Прогимназии № 624 «Радуга» в Адмиралтейском районе города сразу девять учащиеся младших классов ушли на больничный с больными животами.

По данным регионального управления Роспотребнадзора с 12 по 16 апреля текущего года во всех девяти случаях зафиксирована острая кишечная инфекция. В учебном заведении инициировано санитарно-эпидемиологическое расследование.

В самом здании и помещениях школы проходит дезинфекция, уже выявлен круг контактных лиц, персонал и ученики проходят медицинское обследование.

Напомним, это уже не первый случай, когда петербургские школьники становятся жертвами отравления в школе. В марте ученики гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района пострадали из-за проблем с водоснабжением. Тогда провели ремонт, почистили и продезинфицировали трубы.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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