Любимые блюда россиян представляют опасность для здоровья

Сегодня, 14:44

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Любимые блюда россиян представляют опасность для здоровья

Любимые россиянами чипсы, бургеры и картофель фри, являются опасными для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Макуха. Каждый из этих продуктов питания содержит в своем составе вредные вещества. В состав бургеров входят котлеты с большим количеством трансжиров. Также в этом пищевом продукте большое количество соли. При этом в бургерах практически нет клетчатки и других полезных веществ.

Те же самые вредные компоненты содержатся в картофеле фри и чипсах. Жареный картофель фри хранится в неестественных условиях, поэтому все его полезные свойства теряются. Также нет пользы и от хлеба в бургерах, потому как для изготовления булочек для бургеров применяется мука высшего сорта без клетчатки и других полезных для организма компонентов. Кроме того, для длительного хранения таких продуктов применяются консерванты и прочие вредные добавки.

С целью усиления вкуса в чипсы добавляют большое количество глутамата натрия. При регулярном употреблении глутамата натрия могут возникнуть проблемы со здоровьем. Макуха отметила, что при употреблении в пищу указанных трех продуктов может развиться сахарный диабет, атеросклероз, ожирение, снижение иммунитета и другие заболевания. При избытке соли в еде нарушается минеральный баланс организма, что может привести к отекам.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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