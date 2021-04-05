Тяжелое течение коронавируса связано с малоподвижным образом жизни

Степень тяжести течения заболевания коронавирусом зависит от многих факторов. Недавно американские ученые заметили одну примечательную закономерность. Как выяснилось, неактивные американцы умирали от COVID-19 в 2,5 раза чаще тех, кто занимаются спортом.

Специалисты Калифорнийского университета и эксперты двух американских медицинских организаций изучили данные 50 тысяч пациентов, перенесших инфекцию.

Участников исследования разделили на три группы: низкой активности (до десяти минут в неделю), средней (до полутора часов) и высокой (более полутора часов в неделю), пишет bfm.ru .

В итоге выяснилось, что неактивные добровольцы попадали в больницу в два раза чаще тех, кто уделял спорту мало времени. Кроме того, они на 70% чаще попадали в реанимацию и в 2,5 раза чаще умирали от коронавируса. При сравнении между группами низкой и средней активности разница была менее значительной: для тех, кто не занимались спортом, риск смерти от COVID-19 был выше на 30%. Стоит брать во внимание, что такие показатели, как индекс массы тела и общий уровень здоровья, не учитывались.

В числе других факторов повышенного риска для людей с COVID-19 — диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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