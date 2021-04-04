Немцы, привитые против COVID-19 коронавируса, столкнулись с эффектом «Тифозной Мэри»

Немецкий медицинский работник, который 2 раза вакцинировался от коронавируса препаратом «Pfizer», стал для окружающих источником вируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Такой человек называется суперспрейдер», - уточняют авторы немецких изданий.

Суперспрейдер переводится как суперраспространитель. Это люди, которые сами не болеют, но являются переносчиками вируса. Причем они для окружающих еще более заразны, чем обычные носители коронавируса.

Немецкие издания уточняют, что вакцина от коронавируса не способна в полной мере защитить от коронавируса. То есть при вакцинации человек может просто перенести недуг в легкой форме. Но опасность привитого человека в том, что он остается носителем вируса.

Неоднократно в Германии встречались случаи, когда люди, привитые препаратом «Pfizer», заражали коронавирусом своих близких.

Так, медицинский работник немецкой клиники был привит вакциной 2 раза. Несмотря на то, что ПЦР-тест показал отрицательный результат, у него выявили чрезвычайно высокую вирусную нагрузку. В английской культуре это называется «Тифозная Мэри». Имеется ввиду человек, который нечаянно либо намерено распространяет болезнь.

Ученые предупреждают, что вакцинация от коронавируса не дает повода не носить маски и перестать соблюдать дистанцию. Эксперты призывают людей соблюдать меры ограничения, иначе они могут стать для окружающих настоящей угрозой.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700