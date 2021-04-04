Немцы, привитые против COVID-19 коронавируса, столкнулись с эффектом «Тифозной Мэри»

Вчера, 23:49

0

Image 16+
Немцы, привитые против COVID-19 коронавируса, столкнулись с эффектом «Тифозной Мэри»

Немецкий медицинский работник, который 2 раза вакцинировался от коронавируса препаратом «Pfizer», стал для окружающих источником вируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Такой человек называется суперспрейдер», - уточняют авторы немецких изданий.

Суперспрейдер переводится как суперраспространитель. Это люди, которые сами не болеют, но являются переносчиками вируса. Причем они для окружающих еще более заразны, чем обычные носители коронавируса.

Немецкие издания уточняют, что вакцина от коронавируса не способна в полной мере защитить от коронавируса. То есть при вакцинации человек может просто перенести недуг в легкой форме. Но опасность привитого человека в том, что он остается носителем вируса.

Неоднократно в Германии встречались случаи, когда люди, привитые препаратом «Pfizer», заражали коронавирусом своих близких.

Так, медицинский работник немецкой клиники был привит вакциной 2 раза. Несмотря на то, что ПЦР-тест показал отрицательный результат, у него выявили чрезвычайно высокую вирусную нагрузку. В английской культуре это называется «Тифозная Мэри». Имеется ввиду человек, который нечаянно либо намерено распространяет болезнь.

Ученые предупреждают, что вакцинация от коронавируса не дает повода не носить маски и перестать соблюдать дистанцию. Эксперты призывают людей соблюдать меры ограничения, иначе они могут стать для окружающих настоящей угрозой.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Немцы, привитые против COVID-19 коронавируса, столкнулись с эффектом «Тифозной Мэри»

Вчера, 23:49

В России организуют прививочные туры для живущих за рубежом соотечественников

4-04-2021, 15:14

Чашка какао защитит сердце в стрессовой ситуации

1-04-2021, 13:09

Диетолог предупредила об опасности перекусов на ходу

1-04-2021, 11:39

Список симптомов коронавируса COVID-19 обновился

30-03-2021, 18:29

Участники клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» усомнились в ее эффективности

25-03-2021, 13:24

В ВОЗ назвали три способа уменьшить риски возникновения рака

25-03-2021, 10:44

Названы группы крови, повышающие риски сердечного приступа у человека

23-03-2021, 12:54

Врач рассказала о признаках рассеянного склероза

16-03-2021, 23:29

Названы пять симптомов рака, на которые люди часто не обращают внимания

14-03-2021, 18:54

Российский онколог назвал одинаковым вред от колбасы и сигарет

8-03-2021, 23:59

Доктор Мясников назвал неочевидный симптом рака у женщин

7-03-2021, 00:14

В Роспотребнадзоре назвали продолжительность иммунитета у переболевших COVID-19

4-03-2021, 19:14

Доктор Мясников напомнил об опасности популярных обезболивающих

2-03-2021, 12:24

Ученые из США нашли способ распознать мужскую и женскую ложь

1-03-2021, 11:14

Ученые назвали продукт, отказ от которого избавит от жира на животе

1-03-2021, 09:29

Express: Перец чили снижает риск ранней смерти на четверть

28-02-2021, 14:19

Елена Малышева назвала продукты, продлевающие жизнь

27-02-2021, 16:14

Express назвал «позором Евросоюза» вакцинацию итальянской певицы «Спутником V»

26-02-2021, 11:09

Эксперты рассказали о воздействии цифровой среды на психику детей

26-02-2021, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров