В России организуют прививочные туры для живущих за рубежом соотечественников

Для россиян, проживающих за рубежом, будут организованы прививочные туры в Москву. Эти туры позволят вакцинироваться с российским паспортом. Это произойдет 5 и 6 апреля. В дальнейшем оперштаб сможет привозить и иностранцев на вакцинацию, отмечает Валерий Горюханов, координатор проекта ОНФ «Своих не бросаем».

Как известно, на прямую линию российского президента с подобным предложением обратились граждане, живущие в Германии. После этого появилась идея о запуске туров для вакцинирования от коронавируса.

Иностранные турфирмы предлагают клиентам поездки за здоровьем в Россию. Так, немецкая компания обещает клиентам на 23 дня свозить их в Москву и организовать два посещения центров вакцинации. И все это будет организовано за три тысячи евро и выше. Также можно слетать два раза или скоротать время между введением первого и второго компонентов в Турции. Кроме того, предлагается прилететь на полдня, чтобы привиться в транзитной зоне аэропорта. Но все эти предложения напоминают мошенническую схему. Дело в том, что во Внуково и Домодедово на прием могут прийти только граждане РФ, а в Шереметьево могут вакцинировать только иностранцев с видом на жительство, но не транзитных пассажиров.

Уже на следующей неделе в Москву за прививкой прилетает группа россиян из Германии. Ведь в Европе получить вакцину непросто – препарата на всех желающих не хватает, пишет vesti.ru .

Сейчас в Москве продолжается бесплатный прием для получения прививки. В ГУМе работают четыре кабинета – по два на каждый компонент вакцины. Здесь преимущественно принимают российских граждан. Для вакцинирования надо взять с собой паспорт и желательно - медицинский полис. Иностранных граждан тоже могут привить, но оказавшимся в России проездом будут вынуждены отказать. Иностранцы могут получить прививку, если у них есть вид на жительство и разрешение на временное проживание. За плату принимает несколько частных клиник сотрудников иностранных дипмиссий.