Чашка какао защитит сердце в стрессовой ситуации

Какао – вкусный, нежный напиток, который заряжает хорошим настроением, дарит организму массу полезных веществ и создает атмосферу уюта. Какао содержит в себе небольшое количество кофеина, что отлично тонизирует. Какао помогает восстановиться после тяжелого физического труда или интенсивной нагрузки, а также благоприятное действует на память, улучшает мозговое кровообращение и снижает артериальное давление.

Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что кислородсодержащие гетероциклические соединения - флаваноиды, которые присутствуют в бобовых, положительно влияют на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения.

Употребление какао может уменьшить нарушений эндотелиальной функции после стресса и улучшить кровоток в психологически сложных ситуациях. В ходе исследования здоровые мужчины пили какао с высоким содержанием флаванолов за 90 минут до выполнения задания умственного характера.

Исследователи измерили кровоток и сердечно-сосудистую активность испытуемых в состоянии покоя и во время стресса, а также оценили функцию кровеносных сосудов в течение 90 минут после стресса. Исследователи сделали вывод: регулярное употребление какао может защитить сердце при стрессе.

Ученые отмечают, что флаваноиды также есть в зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.