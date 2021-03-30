Диетолог предупредила об опасности перекусов на ходу

Перекусы на ходу не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Они могут вызывать не только переедание, но и нарушение дыхания. Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредила главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова.

По ее словам, кушая на ходу, человек тем самым нарушает слаженную работу дыхательных и пищеварительных путей. Как следствие, максимально возрастают риски попадания еды в верхние дыхательные пути.

«В результате можно подавиться - синдром непроходимости дыхательных путей, сопровождающийся нарушением дыхания, что может привести к фатальным последствиям», - пояснила Антонина Стародубова.

Диетолог также обратила внимание на то, что принимая пищу впопыхах, человек не успевает почувствовать насыщение (все мы помним, что мозг сигнализирует о нем с опозданием) и переедает.

Отсюда - и лишний вес. Особенно, если перекусывал на ходу не полезными блюдами, а уличной едой, фастфудом.