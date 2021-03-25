Список симптомов коронавируса COVID-19 обновился

Сегодня, 18:29

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Список симптомов коронавируса COVID-19 обновился

Спустя более чем год существования коронавирусной инфекции эксперты определи новый симптом заболевания. Оказалось, что вирус может инфицировать ротовую полость, поражая ткани слюнных желез. 

Таким образом, ученые выяснили, что клетки слюнных желез восприимчивы к инфицированию коронавирусом. Более того, полость рта способна транспортировать SARS-CoV-2 вглубь организма. Эксперты ВОЗ также подтвердили эти данные, уточнив, что вирус распространяется в том числе через брызги слюны.

«Именно клетки слюнных желез и миндалины несут больше всего РНК, которая связана с белками, необходимыми коронавирусу для поражения клеток», - объясняют специалисты ВОЗ.

В связи с новыми исследованиями коронавирусной инфекции список признаков заболевания был официально обновлен. В него включены симптомы, которые проявляют себя в ротовой полости. Речь идет о сухости во рту, авгезии и волдырях.

Так, американский доктор стоматологии Кевин Берд утверждает, что о коронавирусе свидетельствует сухость во рту, так как инфекция способна влиять на количество и качество вырабатываемой слюны.

Эксперт также рассказал о таком симптоме, как авгезия, который проявляет себя в виде внезапной потери либо искажения вкуса. Это происходит, когда вирус проникает в клетки языка и сцепляется с большим количеством рецепторов ACE2.

И последний признак – это волдыри, язвочки или пузырьки во рту, которые также могут говорить о заражении коронавирусом.

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