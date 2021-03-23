Участники клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» усомнились в ее эффективности

Участники третьей фазы клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» обратились в Министерство здравоохранения России с открытым письмом, в котором имеется просьба провести независимую проверку эффективности препарата, разработанного «Вектором». Текст обращения обнародован на сайте группы активистов.

В своем письме авторы акцентируют внимание на отсутствие научных публикаций об эффективности конкретно этой российской вакцины. При этом центр «Вектор» не опубликовал данные клинических исследований.

Участники испытаний провели собственную проверку эффективности препарата и результаты их шокировали.

«Результаты наших проверок расходятся с высказываниями официальных лиц Роспотребнадзора и ГНЦ „Вектор“ в СМИ, в связи с чем мы обеспокоены возможными отрицательными последствиями массовой вакцинации ЭпиВакКороной», — сказано в письме Минздраву.

Отмечается, что антитела к коронавирусу не выработались примерно у трети привитых этим препаратом добровольцев. По крайней мере, тесты показали их отсутствие.

«120 участников III фазы клинических исследований и 19 вакцинированных в рамках гражданской вакцинации сдали анализ на антитела тест-системой, рекомендованной Роспотребнадзором. У 30 процентов антитела обнаружены не были (для участников клинических исследований сделана поправка на плацебо)», — пишут активисты.

Также они настаивают на том, что лица, организмы которых выработали антитела, от заражения не были защищены - фиксировались случаи заболевания. Некоторые перенесли ковид в тяжелой форме.

В этой связи добровольцы просят Минздрав подключиться и организовать собственную проверку.

Письмо подписали 13 участников испытаний.

Напомним, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в РФ вакциной после «Спутника V». В ноябре минувшего года в центре сообщали, что по итогам первого этапа антитела выработались у 100 процентов привитых добровольцев.