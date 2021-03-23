В ВОЗ назвали три способа уменьшить риски возникновения рака

Сегодня, 10:44

Ольга Громова

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В ВОЗ назвали три способа уменьшить риски возникновения рака

Снизить риски развития онкологических заболеваний под силу каждому человеку, заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для этого надо жить, придерживаясь трех важных принципов, пишет британское издание Express.

Один из них - сохранение веса в пределах нормы. Утверждается, что это поможет человеку защититься сразу от 12 видов рака - кишечника, молочной железы, почек, печени, рта, желчного пузыря, пищевода, желудка, простаты, матки, поджелудочной железы и яичников.

Второй важный принцип - правильное питание. Эксперты ВОЗ советуют включить в рацион как можно больше овощей и фруктов, а также злаковых и бобовых. А вот красное мясо и алкогольные напитки лучше исключить - это поможет свести к минимуму риски развития злокачественных опухолей. Также желательно отказаться от употребления сладких газированных напитков.

Физическая активности также поможет минимизировать риски возникновения страшного заболевания. Главное, в течение недели уделять не менее 150 минут своего времени занятиям спортом.

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