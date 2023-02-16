Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

Сегодня, 16:45

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Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге
Фото из открытых источников

Юрист, активист Никита Сорокин считает, что цифровизацию в сфере обеспечения жителей рецептами на льготные лекарства ждет провал, как это произошло с цифровизацией при внедрении транспортной реформы.

«Прямая линия» с вице-губернатором Станиславом Казариным, курирующим вопросы цифровизации и развития садоводства состоялась 16 февраля. В ходе эфира, анонсированного ранее губернатором Александром Бегловым, чиновник рассказал об инициативе Смольного провести цифровизацию в сфере обеспечения петербуржцев рецептами на льготные лекарства.

Идею петербургских чиновников прокомментировал активист, юрист Никита Сорокин, отметив, что власти всячески избегают решения существующих в городе на Неве проблем.  Они обсуждают инициативы, которые принесут новые проблемы для горожан в будущем.

«Зачем говорить о проблемах, когда можно поговорить о том, что принесет проблемы только в будущем? Вот эти рецепты в электронном формате. Хорошо, если эти рецепты будут пересылаться «здравоохранением», хотя это будет нарушать Федеральный закон, но тем не менее», — заявил активист.

Также Сорокин напомнил о проблемах цифровизации, с которыми вынуждены жить жители Петербурга после проведения транспортной реформы. Он уверен, что цифровизация системы льготных рецептов на лекарства вызовет трудности у пожилых петербуржцев, многие из которых не пользуются интернетом.

«Что касается системы льготных рецептов на лекарства, нужно понимать, что если мы переходим с бумажного носителя, то население, для которого это делается, оно в большей части пожилые люди, граждане пенсионного возраста. Они не умеют работать с телефонами новых образцов, где можно просто банально нажать кнопочку и у тебя высветится вся информация», — заявил он. 

В заключении Сорокин посоветовал петербургским чиновникам сначала интересоваться у местных жителей, насколько им требуется цифровизация, прежде чем внедрять ее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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