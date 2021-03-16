Названы группы крови, повышающие риски сердечного приступа у человека

Ученые выявили влияние группы крови на риск развития сердечного приступа. В самом исследовании приняли участие свыше 400 тысяч человек. Результаты были опубликованы на страницах American Heart Association.

Согласно обнародованным данным, люди со второй и третьей группой крови имеют на 8 процентов больше рисков развития сердечного приступа, нежели те, кто живет с первой группой.

В ходе исследования также было определено, что риски начала процесса тромбоза вен и тромбоэмболии легочной артерии у лиц со второй и третьей группой крови на 51 и 47 процентов выше, чем у остальных. Тем не менее, у людей с первой группой чаще других повышается артериальное давление. А именно гипертония, как известно, может быть первой ступенькой в развитии сердечного приступа. Поэтому так важно контролировать артериальное давление и регулярно посещать кардиолога.