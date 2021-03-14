Врач рассказала о признаках рассеянного склероза

Профессор Стелла Сиверцева рассказала о симптомах рассеянного склероза, который является серьезным аутоиммунным заболеванием. По ее словам, признаками этого недуга могут быть дрожание рук, утомляемость, слабость в ногах и проблемы со зрением.

Как отметила профессор, при рассеянном склерозе клетки иммунной системы вызывают разрушение миелиновой оболочки отростков нейронов, из-за чего происходит гибель нервных клеток.

Как выяснилось, развитие патологии начинается в подростковом возрасте, а пик достигается к 30-ти годам. Как сказала Сиверцева, сейчас появились лекарства, которые не только купируют симптомы, а и не дают болезни прогрессировать. При обострениях врачи назначают гормонотерапию и иммуномодулирующую терапию. Рассеянный склероз порой развивается как наследственное заболевание. Эту болезнь провоцируют вредные привычки, расстройство сна и нездоровое питание. По мнению некоторых врачей, заболевание развивается и при попадании в организм вируса Эпштейна — Барр (ВЭБ), который относится к вирусам герпеса, пишет news.ru .

Примечательно, что аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система атакует собственные здоровые клетки и запускается процесс разрушения органов и тканей, все чаще становятся проблемой развитых стран.