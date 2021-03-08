Названы пять симптомов рака, на которые люди часто не обращают внимания

Издание Focus назвало пять опасных признаков рака, которые появляются на ранних стадиях заболевания и не всегда воспринимаются людьми как что-то серьезное.

Первый признак, который должен насторожить, - кашель, который не проходит несколько недель. Так может заявлять о себе рак легкого. Дабы исключить развитие онкологического заболевания, следует обратиться в больницу и обследоваться.

Второй симптом, который может предупредить о раке, - изжога. Речь только о случаях, когда она появляется беспричинно и не связана с употреблением жирной либо острой пищи. Если при смене рациона изжога не проходит, правильно будет обратиться к специалисту. Это может быть признаком рака горла и гортани.

Появление припухлости в области шеи, подмышек или паховой области говорит об увеличенных лимфоузлах. Признак может проявиться при банальной простуде, но если они не уменьшаются в размерах и держатся очень долго, можно заподозрить онкологию.

Кровь в стуле может появиться при геморрое или повреждении слизистой. Но это также может быть рак прямой кишки. Поэтому лучше не рисковать и пройти обследование.

Зуд вокруг родинки, изменение ее цвета, болезненные ощущение - все это показания для того, чтобы сходить на прием к онкодерматологу.

Затягивать с визитом к доктору не стоит, так как рак - это не приговор. Вовремя обнаруженная болезнь - это высокие шансы на полное излечение.