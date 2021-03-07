Российский онколог назвал одинаковым вред от колбасы и сигарет

Вчера, 23:59

Александр Зуев

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Российский онколог назвал одинаковым вред от колбасы и сигарет

Копчености также вредны для организма, как и табакокурение. Так, 50 граммов сырокопченого сервелата по канцерогенности и в целом по негативному воздействию на организм можно сравнить с выкуренной пачкой сигарет. Употребление копченной колбасы и других изделий из красного мяса повышает риск развития онкологических заболеваний и даже угрожает летальным исходом. Об этом рассказал профессор Александр Серяков. Он объяснил, что при копчении выделяется дым с высоким содержанием вредных веществ. Копченая колбаса содержит нитриты и бензпирен, который образуется при термическом распаде используемой для копчения древесины.

В красном мясе содержатся вещества, увеличивающие риск развития раковых клеток. По классификации канцерогенных продуктов красное мясо провоцирует развитие рака, сказал Серяков. Согласно этой классификации, сосиски, ветчина, мясные консервы относятся к канцерогенам первой группы. Ежедневное употребление 50 граммов таких продуктов увеличивает вероятность развития рака толстой кишки на 18%. Также опасность представляют мясные продукты, которые подверглись обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса. Речь  может идти о копчении, консервации и солении.

Как правило, колбаса содержит нитрит натрия или нитрит калия - вещества, которые придают ей  розовый цвет и помогают предотвратить развитие в колбасе смертельно опасных возбудителей ботулизма. Но в кишечнике человека эти вещества могут превращаться в канцерогенные нитрозамины, пишет 1prime.ru.

К опасным продуктам эксперт отнес шпроты, кондитерские изделия, сладкую газировку, алкоголь, чипсы, маргарин, майонез, соусы, рафинированный сахар, попкорн, консервированные овощи и фрукты, искусственные подсластители и генномодифицированные продукты.

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