Доктор Мясников назвал неочевидный симптом рака у женщин

Главврач московской больницы №71 и популярный ведущий телеканала «Россия-1» Александр Мясников в своей программе, посвященный здоровью, назвал неочевидный симптом, который в ряде случаев может быть индикатором смертельного заболевания у женщин. Речь об избыточном росте волос на лице и на руках.

По его словам, этот признак может указывать на развитие рака яичников или надпочечников. В случае обнаружения этих онкологических заболеваний на поздних стадиях они могут завершиться летальным исходом.

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«Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог, или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики», — отметил доктор Мясников.

Чрезмерное количество волос на лице может сигнализировать о таком заболевании, как поликистоз яичников. Но женщина тогда обратит внимание и на другие признаки заболевания. В частности, у нее будут нерегулярные месячные, а также она столкнется с трудностями в попытках забеременеть.