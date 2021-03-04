Доктор Мясников назвал неочевидный симптом рака у женщин

Сегодня, 00:14

Ольга Громова

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Доктор Мясников назвал неочевидный симптом рака у женщин

Главврач московской больницы №71 и популярный ведущий телеканала «Россия-1» Александр Мясников в своей программе, посвященный здоровью, назвал неочевидный симптом, который в ряде случаев может быть индикатором смертельного заболевания у женщин. Речь об избыточном росте волос на лице и на руках.

По его словам, этот признак может указывать на развитие рака яичников или надпочечников. В случае обнаружения этих онкологических заболеваний на поздних стадиях они могут завершиться летальным исходом.

Гипертрихоз - результат дисбаланса гормонов, в том числе андрогенов и эстрогенов.

«Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог, или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики», — отметил доктор Мясников.

Чрезмерное количество волос на лице может сигнализировать о таком заболевании, как поликистоз яичников. Но женщина тогда обратит внимание и на другие признаки заболевания. В частности, у нее будут нерегулярные месячные, а также она столкнется с трудностями в попытках забеременеть.

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