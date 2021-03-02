В Роспотребнадзоре назвали продолжительность иммунитета у переболевших COVID-19

Продолжительность иммунитета, сформированного после перенесенного коронавирусного заболевания COVID-19, в большинстве российских регионов сохраняется на довольно высоком уровне - до пяти месяцев после выздоровления. Об этом проинформировала замначальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

«Причем доля сероположительных [носителей инфекции, у которых не проявляются симптомы] находится на высоком уровне независимо от клинических форм ковидных, включая бессимптомные течения», — приводит ее слова ТАСС.

Альбина Мельникова добавила, что наибольшее число сероположительных наблюдается среди медицинских работников. В разных субъектах страны доля серопозитивных медиков - 55-99 процентов.

Представитель Роспотребнадзора уточнила, что данные получены в рамках проекта, нацеленного на определение длительности иммунитета у переболевших коронавирусом, который реализуется на базе института Пастера.