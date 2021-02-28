Доктор Мясников напомнил об опасности популярных обезболивающих

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в своей программе «О самом главном» напомнил о смертельной опасности, которую таят в себе популярные обезболивающие лекарства. Речь идет о нестероидных противовоспалительных препаратах.

Лекарства представляют особый вред для желудка. Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты способны спровоцировать внутреннее кровотечение.

Врач вспомнил историю из своей практики, у которой был трагический финал. Мужчина, которому было всего 40 лет, умер в результате острого кровотечения по пути в операционную. Позже стало известно, что язва желудка стала следствием бездумного и бесконтрольного приема обезболивающего. Из-за боли в ноге тот мужчина принимал до 7 таблеток в день.

Кроме того, стоит знать, что нестероидные противовоспалительные препараты часто являются главной причиной инфарктов и инсультов.

Пациентам старше 65 лет и молодым, которые страдают от заболеваний сердца и сердечной недостаточности, такие лекарства строжайше запрещены.

«Любая таблетка может принести потенциальный вред. Еще раз: лекарство и яд отличаются только дозой», - резюмировал доктор Мясников.