Ученые из США нашли способ распознать мужскую и женскую ложь

Сегодня, 11:14

Анна Лисова

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Ученые из США нашли способ распознать мужскую и женскую ложь

Американские ученые из Медицинского колледжа Бейлор рассказали об необычных свойствах шоколада. 

Они в ходе исследования выяснили, что существует связь между потреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний. Ознакомиться с этим исследованием можно на страницах издания European Journal of Preventive Cardiology.

Ученые изучили данные о 300 тыс. пациентов. Оказалось, что у тех, кто употребляет шоколад хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца снижается на 8%, чем у тех, кто шоколад не ест. 

По мнению исследователей, в шоколаде содержится стеариновая кислота, флавоноиды и полифенолы, которые улучшают работу сердца, способствуя повышению уровня «хорошего» холестерина. 

Но важно понимать, что в больших количествах шоколад вредит здоровью, поскольку может спровоцировать ожирение и сахарный диабет второго типа. Поэтому полезен только горький шоколад в небольшом количестве. 

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