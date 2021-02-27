Ученые из США нашли способ распознать мужскую и женскую ложь

Американские ученые из Медицинского колледжа Бейлор рассказали об необычных свойствах шоколада.

Они в ходе исследования выяснили, что существует связь между потреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний. Ознакомиться с этим исследованием можно на страницах издания European Journal of Preventive Cardiology.

Ученые изучили данные о 300 тыс. пациентов. Оказалось, что у тех, кто употребляет шоколад хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца снижается на 8%, чем у тех, кто шоколад не ест.

По мнению исследователей, в шоколаде содержится стеариновая кислота, флавоноиды и полифенолы, которые улучшают работу сердца, способствуя повышению уровня «хорошего» холестерина.

Но важно понимать, что в больших количествах шоколад вредит здоровью, поскольку может спровоцировать ожирение и сахарный диабет второго типа. Поэтому полезен только горький шоколад в небольшом количестве.