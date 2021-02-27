Ученые назвали продукт, отказ от которого избавит от жира на животе

Достаточно отказаться лишь от одного продукта, чтобы избавиться от лишнего жира на животе.

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне провели исследование, которое показало, что при употреблении сладкой газировки начинает откладываться жир в районе талии. Этот напиток также затрудняет похудение.

Наблюдая за уровнем абдоминального жира у 2,5 тыс. добровольцев, исследователи заметили, что у тех, кто пьет сладкие газированные напитки ежедневно, уровень висцерального жира на 10% больше в сравнении с теми, кто этот напиток не употребляет.

В беседе с Express доктор Луиза Вайзман отметила, что отказавшись от сладкой газировки можно действительно уменьшить количество жира в районе талии. А чтобы этот процесс шел активнее, следует ежедневно по 30 минут заниматься спортом.

Среди наиболее эффективных упражнений для похудения, Вайзман называет бег трусцой и быструю ходьбу. Также эффективными при данной проблеме считаются тренировки с отягощениями.