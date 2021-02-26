Express: Перец чили снижает риск ранней смерти на четверть

В Американской кардиологической ассоциации назвали продукт, которому под силу снизить риск ранней смерти на 25 процентов. Таковым является перец чили при условии его регулярного употребления. Об этом сообщила британская газета Express.
Учеными были изучены данные о состоянии здоровья более 570 тысяч человек. После тщательного анализа исследователи пришли к выводу, что у лиц, которые часто включали в свой рацион перец чили, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 26 процентов, а от рака - на 23 процента.
Такой эффект обусловлен содержанием в нем вещества капсаицина. Ему присущи противовоспалительные, антиоксидантные и противораковые свойства. Кроме этого, перец чили способен регулировать уровень сахара в крови.
От редакции добавим: невзирая на удивительные свойства этого продукта и способность снизить риск ранней смерти, советуем не забывать о том, что он довольно агрессивный из-за своей жгучести. Многим людям, в том числе с заболеваниями ЖКТ, перец чили противопоказан. Поэтому перед употреблением советуем проконсультироваться с врачом.
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