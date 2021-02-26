Express: Перец чили снижает риск ранней смерти на четверть

В Американской кардиологической ассоциации назвали продукт, которому под силу снизить риск ранней смерти на 25 процентов. Таковым является перец чили при условии его регулярного употребления. Об этом сообщила британская газета Express .

Учеными были изучены данные о состоянии здоровья более 570 тысяч человек. После тщательного анализа исследователи пришли к выводу, что у лиц, которые часто включали в свой рацион перец чили, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 26 процентов, а от рака - на 23 процента.

Такой эффект обусловлен содержанием в нем вещества капсаицина. Ему присущи противовоспалительные, антиоксидантные и противораковые свойства. Кроме этого, перец чили способен регулировать уровень сахара в крови.

От редакции добавим: невзирая на удивительные свойства этого продукта и способность снизить риск ранней смерти, советуем не забывать о том, что он довольно агрессивный из-за своей жгучести. Многим людям, в том числе с заболеваниями ЖКТ, перец чили противопоказан. Поэтому перед употреблением советуем проконсультироваться с врачом.