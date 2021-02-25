Елена Малышева назвала продукты, продлевающие жизнь

Сегодня, 16:14

Александр Зуев

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Елена Малышева назвала продукты, продлевающие жизнь

Организм человека не может существовать без получения белков и содержащихся в них аминокислот. Белок являются строительным материалом для нашего тела. Больше всего белка в мясе домашних животных, но в нем слишком много жира. В такой ситуации спасают растительные белки, которым был посвящен недавний выпуск программы «Жить здорово!». Ведущие телепередачи, врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали о продлевающих жизнь суперпродуктах.  Это продукты, богатые растительным белком. 

Как отметили ведущие, замена животного белка на растительный снижает риск развития онкологических  заболеваний, инфаркта, инсульта и гипертонии. Также это снижает риски смерти от любых болезней на 5%. 

В этой связи врачи советуют включить в ежедневный рацион нежареный арахис, грецкий орех, семена тыквы, горох и фасоль. Как отметила Малышева, в арахисе, семенах тыквы и грецком орехе содержится суточная норма растительного белка. Как подчеркнули врачи, орехи, благодаря высокому содержанию в них белка, способствуют продлению жизни.  В грецком орехе содержится 24,1 граммов белка на каждые сто граммов продукта, в арахисе - 25,8 граммов.

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