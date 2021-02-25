Елена Малышева назвала продукты, продлевающие жизнь

Организм человека не может существовать без получения белков и содержащихся в них аминокислот. Белок являются строительным материалом для нашего тела. Больше всего белка в мясе домашних животных, но в нем слишком много жира. В такой ситуации спасают растительные белки, которым был посвящен недавний выпуск программы «Жить здорово!». Ведущие телепередачи, врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали о продлевающих жизнь суперпродуктах. Это продукты, богатые растительным белком.

Как отметили ведущие, замена животного белка на растительный снижает риск развития онкологических заболеваний, инфаркта, инсульта и гипертонии. Также это снижает риски смерти от любых болезней на 5%.

В этой связи врачи советуют включить в ежедневный рацион нежареный арахис, грецкий орех, семена тыквы, горох и фасоль. Как отметила Малышева, в арахисе, семенах тыквы и грецком орехе содержится суточная норма растительного белка. Как подчеркнули врачи, орехи, благодаря высокому содержанию в них белка, способствуют продлению жизни. В грецком орехе содержится 24,1 граммов белка на каждые сто граммов продукта, в арахисе - 25,8 граммов.