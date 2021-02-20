Express назвал «позором Евросоюза» вакцинацию итальянской певицы «Спутником V»

Сегодня, 11:09

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Express назвал «позором Евросоюза» вакцинацию итальянской певицы «Спутником V»

Аналитик британского издания «Express» Тим Макналти идентифицировал факт вакцинации итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V» как «позор Евросоюза». По мнению журналиста, выбор известной певицы в пользу именно российского препарата «Спутник V» является крайне унизительным для европейских чиновников, передает «ИноСМИ».

Британский обозреватель Тим Макналти указал, что Брюссель фактически «провалил» программу вакцинации — из-за задержек поставки вакцин многие европейские граждане стали прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В их числе оказалось и знаменитое итальянское сопрано Анна Мария Кьюри, которая привилась российской вакциной во время гастролей по стране. Итальянская оперная дива прокомментировала, что в Европе существует огромная проблема с поставками вакцин, и из-за дефицита препаратов многие граждане очень охотно останавливаются на выборе в пользу российской вакцины.

«Что касается Европы, огромная проблема состоит в том, что она не в состоянии как можно быстрее вакцинировать всех граждан», - заявила в интервью Анна Мария Кьюри.

В ответ на такое сообщение итальянской певицы, британский журналист Тим Макналти указал, что Евросоюз опозорился перед всем мировым сообществом, и данный неприглядный факт о дефиците вакцин в европейских странах характеризует Брюссель как «крайне неудачного управленца».

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