Аналитик британского издания «Express» Тим Макналти идентифицировал факт вакцинации итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V» как «позор Евросоюза». По мнению журналиста, выбор известной певицы в пользу именно российского препарата «Спутник V» является крайне унизительным для европейских чиновников, передает «ИноСМИ».

Британский обозреватель Тим Макналти указал, что Брюссель фактически «провалил» программу вакцинации — из-за задержек поставки вакцин многие европейские граждане стали прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В их числе оказалось и знаменитое итальянское сопрано Анна Мария Кьюри, которая привилась российской вакциной во время гастролей по стране. Итальянская оперная дива прокомментировала, что в Европе существует огромная проблема с поставками вакцин, и из-за дефицита препаратов многие граждане очень охотно останавливаются на выборе в пользу российской вакцины.

«Что касается Европы, огромная проблема состоит в том, что она не в состоянии как можно быстрее вакцинировать всех граждан», - заявила в интервью Анна Мария Кьюри.

В ответ на такое сообщение итальянской певицы, британский журналист Тим Макналти указал, что Евросоюз опозорился перед всем мировым сообществом, и данный неприглядный факт о дефиците вакцин в европейских странах характеризует Брюссель как «крайне неудачного управленца».