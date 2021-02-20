Ученые рассказали, какая диета повышает риск развития заболеваний сердца

Международная группа ученых рассказала о том, какая диета повышает риск развития болезней сердца.

Исследование затронуло все населенные континенты и стало крупнейшим в данном вопросе, отмечают его авторы. Ознакомиться с полученными результатами можно на страницах New England Journal of Medicine.

В рамках исследования ученые изучили состояние здоровья и рацион 137,8 тыс. человек в возрасте от 35 до 70 лет. Наблюдали за рационом и тем, как меняется их здоровье ученые в среднем 9,5 лет. Добровольцы регулярно заполняли опросники о питании. За период исследования было зарегистрировано 8 780 смертей и 8 252 серьезных сердечно-сосудистых события.

Ученые выяснили, что риск сердечных приступов, инсультов и смерти выше у тех, кто часто ест много углеводов низкого качества.

Исследование показало, что при диете с наивысшими 20% гликемического индекса риск проблем с сердцем выше на 50% если ранее они уже сталкивались с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Такой рацион повышает на 20% вероятность проблем с сердцем если ранее их не было. Также выше риски заболеваний сердечно-сосудистой системы у людей с лишним весом.

Ученые объяснили, что низкий гликемический индекс высокий у белого хлеба, сахара, риса и картофеля. А вот у большинства фруктов, овощей, бобов и цельного зерна низкий гликемический индекс.