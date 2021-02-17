Вирусолог Центра Гамалеи Бутенко дал прогноз по ситуации с COVID-19 весной

Сегодня, 13:29

Анна Лисова

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Вирусолог Центра Гамалеи Бутенко дал прогноз по ситуации с COVID-19 весной
Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко

Как может повлиять на заболеваемость COVID-19 весеннее потепление рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

Он не исключает, что действительно с потеплением число заболевших COVID-19 будет расти. И это Бутенко связывает не с влиянием температуры воздуха на жизнедеятельность вируса, а с увеличением социальной активности людей. 

Весной с приходом тепла увеличивается число контактов. Люди больше гуляют, посещают активнее магазины, все это будет способствовать росту числа новых заражений. Сам по себе сезонный фактор, отмечает Бутенко, в случае с COVID-19 не имеет особо ощутимого значения. 

«Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера – Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю», – подчеркнул профессор Бутенко.

Несмотря на снижение заболеваемости сейчас, не стоит радоваться, что вирус отступил. Пока еще рано говорить о том, что пандемия остановлена. Коронавирус отступит, считает Бутенко, когда людей с иммунитетом будет до 70%. А для этого важно активно проводить вакцинацию населения. 

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