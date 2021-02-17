Ученые: Растворимый кофе оказался безопаснее зернового

Сегодня, 12:04

Александр Зуев

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Ученые: Растворимый кофе оказался безопаснее зернового

Вопреки бытующему мнению о том, что зерновой кофе полезнее растворимого, ученые Университета Южной Австралии говорят об обратном. Как они отмечают, частое употребление кофе - шесть чашек в день увеличивает содержание липидов в крови, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Как известно, весомым фактором риска сердечных заболеваний является высокий уровень липидов. 

Ученые провели исследование с участием 362 571 человек. Они изучили генетические и фенотипические связи между потреблением кофе и уровнем холестерина в крови. Ученые обратили внимание на то, что в кофейных зернах есть вещество кафестол, которое способствует повышению уровня холестерина. Это вещество есть в нефильтрованном пиве, турецком и греческом кофе, эспрессо, латте и капучино. А фильтрованный и растворимый кофе не содержит кафестола, поэтому такой напиток менее опасен. Иными словами, чем больше человек употребляет зернового кофе, тем выше вероятность инфаркта.

Не стоит забывать, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Эти недуги уносят около 17,9 миллиона жизней каждый год.

Как подчеркивает профессор Элина Хиппенен, чтобы сохранить сердце здоровым, следует сократить количество употребления кофе.

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