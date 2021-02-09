Врач из России рассказал, когда лучше переливать кровь с антителами от COVID-19

Сегодня, 17:34

Анна Морозова

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Врач из России рассказал, когда лучше переливать кровь с антителами от COVID-19

Московский врач Александр Костин рассказал, что не все заболевшие нуждаются в переливании крови с антителами против коронавирусной инфекции и большинство больных могут выздороветь самостоятельно. Более того, не всем пациентам подходит плазма с антителами. 

Специалист отметил, что нельзя назначать переливание плазмы с антителами на раннем сроке заболевания, потому что невозможно точно знать, как будет протекать заболевание у конкретного человека. Врач также добавил, что слишком поздно назначать переливание плазмы, если больной уже на ИВЛ или позднее 10 дней от момента начала болезни. В таких случаях плазма будет неэффективна. 

Таким образом, специалистам следует угадать подходящее время для процедуры. Нужно осуществить это в тот момент, когда коронавирус прогрессирует, но антитела еще не выработались. Костин заключил, что переливание плазмы с антителами к коронавирусу необходимо только тогда, когда у больного развивается неблагоприятный сценарий: не проходит лихорадка, прогрессирует поражение легких и при этом отмечается низкое содержание антител.

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