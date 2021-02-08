ВОЗ исключила версию о распространении коронавируса из-за лабораторной утечки

Сегодня, 01:09

Александр Зуев

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ВОЗ исключила версию о распространении коронавируса из-за лабораторной утечки

Глава миссии ВОЗ в Ухане, эксперт по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек высказал  мнение о том, что коронавирус передался человеку через промежуточное звено. Как он сказал, у ВОЗ есть четыре гипотезы передачи инфекции человеку. Согласно первой, коронавирус передался от животного напрямую, вторая гипотеза гласит о наличии промежуточного хозяина. Третья гипотеза предполагает передачу через продовольственную цепочку. И четвертая поддерживает  версию об инциденте, связанном с лабораторией.  Об этом  рассказал Эмбарек на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане.

По его словам, все четыре гипотезы были изучены, и специалисты сошлись во мнении о том, что наиболее вероятной  является вторая. Но эксперты не исключили передачу вируса через замороженные продукты. А  версия с утечкой из лаборатории была названа  несостоятельной.

Ранее США  обвиняли Уханьский институт вирусологии, утверждая, что из лаборатории  произошла утечка коронавируса. 

Напомним, что вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Оттуда  вирус  стал распространяться  по миру. Изначально предполагалось,  что источником инфекции стал рынок морепродуктов. 

Китай и сейчас  обвиняют в сокрытии вспышки болезни, а  также в  попытках заставить замолчать медиков, которые собирались  бить тревогу.

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