ВОЗ исключила версию о распространении коронавируса из-за лабораторной утечки

Глава миссии ВОЗ в Ухане, эксперт по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек высказал мнение о том, что коронавирус передался человеку через промежуточное звено. Как он сказал, у ВОЗ есть четыре гипотезы передачи инфекции человеку. Согласно первой, коронавирус передался от животного напрямую, вторая гипотеза гласит о наличии промежуточного хозяина. Третья гипотеза предполагает передачу через продовольственную цепочку. И четвертая поддерживает версию об инциденте, связанном с лабораторией. Об этом рассказал Эмбарек на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане.

По его словам, все четыре гипотезы были изучены, и специалисты сошлись во мнении о том, что наиболее вероятной является вторая. Но эксперты не исключили передачу вируса через замороженные продукты. А версия с утечкой из лаборатории была названа несостоятельной.

Ранее США обвиняли Уханьский институт вирусологии, утверждая, что из лаборатории произошла утечка коронавируса.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Оттуда вирус стал распространяться по миру. Изначально предполагалось, что источником инфекции стал рынок морепродуктов.

Китай и сейчас обвиняют в сокрытии вспышки болезни, а также в попытках заставить замолчать медиков, которые собирались бить тревогу.