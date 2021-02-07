Диетолог перечислила ошибки при похудении

Многие люди, страдающие лишим весом, пытаются похудеть, но совершают ошибки, которые не позволяют им достигнуть желаемого. Шведский диетолог Сигне Сванфельдт рассказала, как ускорить процесс сгорания жира. По ее мнению, необходимо соблюдать некоторые правила. Прежде всего нужно изучить пищевую ценность продуктов. Вся еда, которую мы употребляем, должна иметь высокую пищевую ценность.

В рационе человека, желающего избавиться от лишних килограммов, должны присутствовать клетчатка, витамины и минералы. Продукты питания страдающих избыточным весом должны содержать белок, полезные жиры и углеводы. В процессе сброса веса есть и психологическая составляющая. Так, человеку, решившему похудеть, следует для себя выяснить, зачем он избавляется от лишних килограммов. Это поможет сосредоточиться не на самом похудении, а на его причине. То есть, следует худеть для того, чтобы улучшить самочувствие, иметь привлекательный внешний вид, укрепить здоровье и стать энергичнее.

Также многие люди думают, что чрезмерная физическая нагрузка даст желаемый результат. Но диетолог не советует изнурять себя физическими упражнениями. Кроме того, следует отказаться от употребления сахара, натрия, насыщенных жиров и вредных пищевых добавок.

Ранее американские диетологи Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс развеяли некоторые мифы о здоровом питании. В частности, они заявили, что нет смысла заменять сахар медом и отдавать предпочтение обезжиренной пище. К мифам эксперты отнесли необходимость выпивать восемь стаканов воды в день и пользу красного вина для сердца.