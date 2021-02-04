Токсиколог объяснил, как использовать многоразовые масок

Сегодня, 16:34

Александр Зуев

0

Image 16+
Токсиколог объяснил, как использовать многоразовые масок

Многоразовые медицинские маски небезопасны. Об этом рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. За такими изделиями  следует правильно ухаживать, о чем  могут  не знать любители многоразовых средств индивидуальной защиты,  сказал он. 

Тканевые маски служат определенное количество часов, поэтому их  следует подвергать такой же частой обработке, что и белье. Но  при возможности необходимо  иметь несколько многоразовых масок на смену, отметил врач.  

Маски можно подвергать машинной стирке. Их стоит высушить и погладить. От средств  индивидуальной  защиты  со стразами и другими украшениями лучше отказаться, поскольку  они непригодны для обработки. Не стоит  обрабатывать маски дезинфицирующими средствами, так как это небезопасно для здоровья. Бывает так, что нет времени и желания заниматься постоянной обработкой, поэтому можно использовать респираторы второго класса защиты, пишет radiosputnik.ria.ru.

Ранее сотрудники Массачусетского университета Лоуэлла  выяснили, что ношение использованной медицинской маски опаснее, чем отказ от нее. Дело в  том, что  маски влияют на воздушный поток возле лица.  Использованная   маска не способна  эффективно отфильтровывать мельчайшие капли.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Токсиколог объяснил, как использовать многоразовые масок

Сегодня, 16:34

Повторное заражение коронавирусом отличается от первого случая инфицирования

Вчера, 20:54

Врач рассказал о проблемах со слухом и зрением у перенесших коронавирус

4-02-2021, 12:59

Российский врач-терапевт Жегалина рассказала, на какие болезни указывает неприятный запах изо рта

2-02-2021, 22:49

Ученые рассказали, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к коронавирусу

2-02-2021, 20:54

Ученые заявили об эффективности ношения двух масок против коронавируса COVID-19

2-02-2021, 19:59

Шизофрению связали с повышенным риском смерти от COVID-19

2-02-2021, 15:04

Назван способ предотвратить развитие осложнений при коронавирусе

1-02-2021, 23:04

Врач предостерег от использования чистого кислорода после COVID-19

1-02-2021, 11:24

Онколог назвал категории больных, не нуждающиеся в прививке от COVID-19

31-01-2021, 23:39

Эксперты назвали восемь предвестников диабета второго типа

29-01-2021, 13:04

В Минздраве допустили, что следующая пандемия может быть разрушительнее нынешней

28-01-2021, 11:14

Врач назвал прививки, которые необходимы каждому взрослому россиянину

27-01-2021, 22:59

Медики назвали неожиданное последствие коронавируса

27-01-2021, 15:24

Биолог назвал предельный возраст для вакцинации от коронавируса COVID-19

26-01-2021, 14:19

Доктор Комаровский описал самые опасные последствия коронавируса

26-01-2021, 14:04

Определены три признака того, что человек уже перенес коронавирус COVID-19

25-01-2021, 13:04

Ростовский инфекционист порекомендовал отнестись к вакцинации от коронавируса COVID-19 с осторожностью

25-01-2021, 11:29

Врачи заявили, что без витамина B12 может наступить анемия

25-01-2021, 08:14

Доктор Мясников ответил на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

24-01-2021, 11:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров