Токсиколог объяснил, как использовать многоразовые масок

Многоразовые медицинские маски небезопасны. Об этом рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. За такими изделиями следует правильно ухаживать, о чем могут не знать любители многоразовых средств индивидуальной защиты, сказал он.

Тканевые маски служат определенное количество часов, поэтому их следует подвергать такой же частой обработке, что и белье. Но при возможности необходимо иметь несколько многоразовых масок на смену, отметил врач.

Маски можно подвергать машинной стирке. Их стоит высушить и погладить. От средств индивидуальной защиты со стразами и другими украшениями лучше отказаться, поскольку они непригодны для обработки. Не стоит обрабатывать маски дезинфицирующими средствами, так как это небезопасно для здоровья. Бывает так, что нет времени и желания заниматься постоянной обработкой, поэтому можно использовать респираторы второго класса защиты, пишет radiosputnik.ria.ru .

Ранее сотрудники Массачусетского университета Лоуэлла выяснили, что ношение использованной медицинской маски опаснее, чем отказ от нее. Дело в том, что маски влияют на воздушный поток возле лица. Использованная маска не способна эффективно отфильтровывать мельчайшие капли.