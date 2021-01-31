Ученые заявили об эффективности ношения двух масок против коронавируса COVID-19

Эксперты в области здравоохранения уже давно занимаются вопросом ношения одновременно двух защитных масок для обеспечения большей безопасности от коронавируса COVID-19. Отдельное изучение этому посвятил Центр по контролю и профилактике заболеваний США. На данный момент проводятся исследования ношения медицинской и тканевой масок одновременно.

«Мы полагаем, что эта стратегия может оказаться эффективной, однако утверждать пока рано. Сегодня ученые нашего Центра проводят ряд экспериментов, чтобы оценить эффективность ношения двух масок. Как только появятся результаты, мы сразу ими поделимся», - рассказал глава Центра по борьбе с коронавирусом, доктор Джон Брукс.

Отметим, что стратегия «двойной маскировки» заключается в том, что сначала человек надевает медицинскую маску, которая выполняет функцию фильтра, а поверх нее надевает тканевую, которая обеспечит более эффективное прилегание к лицу и создаст дополнительную фильтрацию.

По мнению старшего научного сотрудника Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса, доктора Амеша Адаля, двойное ношение масок может быть эффективным лишь в том случае, если у человека слишком хлипкие и тонкие маски. Но в том случае, если тканевая маска прочная и грамотно сконструирована, никаких преимуществ «двойной маскировки» нет.