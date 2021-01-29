Назван способ предотвратить развитие осложнений при коронавирусе

Наличие в организме Т-клеток, специфичных для SARS-CoV-2, может предотвратить осложнения на ранних стадиях заболевания. Это выяснили сотрудники Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре. Они провели наблюдение за 12 пациентами с SARS-CoV-2, анализируя изменения вирусологических и иммунологических параметров. Наблюдение и анализ велись с начала заболевания до выздоровления или смерти. В итоге исследователи выяснили, что у больных с незначительными симптомами Т-клетки, секретирующие интерферон-гамма, вырабатывались на ранних стадиях заболевания.

Исследование специалистов из Сингапура показало, что вакцина против коронавируса будет более эффективной, если она способствует индукции антител и Т-клеток, специфичных к коронавирусу.

Некоторое время назад специалисты Бостонского университета выяснили, что коронавирус поражает ткани органов дыхания через час после заражения. Этот механизм заключается в разрушении ядерной мембраны в клетках.