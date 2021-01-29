Онколог назвал категории больных, не нуждающиеся в прививке от COVID-19

Вчера, 23:39

Ольга Громова

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Онколог назвал категории больных, не нуждающиеся в прививке от COVID-19

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн перечислил категории больных, которые в прививке от COVID-19 не нуждаются. Его слова приводит РИА Новости.

«Группа больных, у которых только выявили онкологическое заболевание и у которых будет начато специальное лечение, понятно, что им не нужно сейчас делать, потому что для них более важно начать вовремя лечение», — объяснил Каприн.

Онколог также включил в список больных, которым не следует прививаться, россиян, которые продолжают агрессивную химиотерапию либо лучевую терапию, а также пациентов в стадии ремиссии и в стабилизации.

Каприн обратил внимание на то, что для онкобольных важно, в первую очередь, проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем решиться на прохождение вакцинации от коронавируса. Без этого не стоит самостоятельно принимать решение о прививке. И уж тем более не надо скрывать наличие рака.

Каприн в эфире радио «Говорит Москва» также сообщил, что в России в течение ближайших полутора месяцев начнутся исследования вакцины «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями.

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