В Минздраве допустили, что следующая пандемия может быть разрушительнее нынешней

Сегодня, 11:14

Ольга Громова

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В Минздраве допустили, что следующая пандемия может быть разрушительнее нынешней

В случае, если человечество не сделает никаких выводов и не извлечет уроки из пандемии коронавируса, следующая пандемия для него будет гораздо более разрушительной. Об этом предупредил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико, передает ТАСС.

Специалист уверен, что новая пандемия точно наступит, когда - это вопрос времени. И она станет неимоверно разрушительной, если и впредь будут отсутствовать системы глобального мониторинга распространения инфекций.

«Речь об укреплении глобального мониторинга, совершенствовании системы адекватных ответных мер как на международном, так и на страновом уровне. Важным также является создание надежных транснациональных систем по оперативному обеспечению эпидемиологической безопасности. Необходимо объединение всех перед лицом подобных угроз», - указал Николай Брико.

Эксперт Минздрава, комментируя нынешнюю пандемию, обратил внимание на то, что она привела к обострению ситуации в сфере здравоохранения. В то же время есть и положительные аспекты. К примеру, эпидемия коронавируса в значительной степени способствует развитию противоэпидемической и инфекционной службы. Сейчас у жителей разных стран мира появился шанс, что вопросам здравоохранения будет уделяться больше внимания и, соответственно, средств.

«К сожалению, в последние годы эпидемиологии инфекционных заболеваний уделялось недостаточное внимание. Есть шанс, что теперь это изменится», - резюмировал Брико.

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