Врач назвал прививки, которые необходимы каждому взрослому россиянину

Вчера, 22:59

Ольга Громова

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Врач назвал прививки, которые необходимы каждому взрослому россиянину

Доктор медицинских наук Андрей Продеус, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, в своем Instagram обнародовал перечень прививок, которые необходимо сделать каждому взрослому россиянину.

По его словам, важно вакцинироваться от клещевого энцефалита. Эту прививку медик поставил первой в свой список. В федеральном списке прививок ее нет, но многие люди проживают на территориях, где обитает клещ-переносчик. Поэтому важно позаботиться о себе.

«К сожалению, лекарства для специфического лечения этой болезни нет. И если вас или вашего ребенка укусил клещ и заразил вас вирусом клещевого энцефалита, то надо надеяться только на ваш иммунитет и ваш организм», — пояснил Продеус.

Важность этой прививки нельзя недооценивать. Андрей Продеус написал, что с тяжелыми последствиями болезни сталкиваются до трети пациентов с клещевым энцефалитом. Некоторые умирают, а те, что выживают, пополняют списки инвалидов.

Важно сделать прививку от бешенства. Это болезнь, которая заканчивается смертью, но гибнут только не привитые люди. Меж тем риски быть укушенными животными, которые являются ее переносчиками, немаленькие.

«Это болезнь неизлечимая. Все, кто заболевает этой болезнью и не имеет иммунитета или не делает пассивную иммунизацию, погибают», — отметил Андрей Продеус.

Он напомнил, что практически все россияне в детские годы были привиты от так называемых «стандартных инфекций». Но в данном случае важно знать, что вакцина - это не навсегда, и она защищает человека определенный промежуток времени.

Все дело в том, что память иммунных клеток ослабевает, напряженность иммунитета, то есть способность иммунитета противостоять инфекции, ухудшается. А это значит, что требуется ревакцинация.

В список прививок, которые надо повторить, врач внес инъекции от столбняка и коклюша.

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