Медики назвали неожиданное последствие коронавируса

Список осложнений, которые дает коронавирус, пополнился еще одним симптомом. Врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова отметила, что инфекция может вызывать изменения слизистой глаз в виде конъюнктивита.

Кроме того, перенесшие коронавирус в средней и тяжелой форме могут жаловаться на снижение остроты зрения. Кроме того, у них может измениться оптика глаза.

Зачастую бывает так, что человек, который читал без очков, перенес коронавирус и теперь для чтения ему нужны очки.

А у некоторых переболевших пациентов происходит нарушение кровообращения в мелких сосудах глазного дна, что чревато изменениями в поле зрения и появлением затуманивания, пишет tvzvezda.ru

В этой связи врач советует людям с хроническими заболеваниями глаз, перенесшим коронавирус, проверить внутриглазное давление и проанализировать другие параметры, чтобы избежать обострения болезни.