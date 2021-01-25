Медики назвали неожиданное последствие коронавируса

Сегодня, 15:24

Александр Зуев

0

Image 16+
Медики назвали неожиданное последствие коронавируса

Список осложнений, которые дает коронавирус, пополнился еще одним симптомом. Врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова отметила, что инфекция может вызывать изменения слизистой глаз в виде конъюнктивита.

Кроме того, перенесшие коронавирус в средней и тяжелой форме могут жаловаться на снижение остроты зрения. Кроме того, у них  может измениться оптика глаза.

Зачастую бывает так, что человек, который читал без очков, перенес коронавирус и теперь для чтения  ему нужны очки.

А у некоторых переболевших пациентов происходит нарушение кровообращения в мелких сосудах глазного дна, что чревато  изменениями в поле зрения и появлением затуманивания, пишет tvzvezda.ru

В этой связи врач советует людям с хроническими заболеваниями глаз, перенесшим коронавирус,  проверить внутриглазное давление и проанализировать другие параметры, чтобы избежать обострения болезни.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Медики назвали неожиданное последствие коронавируса

Сегодня, 15:24

Биолог назвал предельный возраст для вакцинации от коронавируса COVID-19

Вчера, 14:19

Доктор Комаровский описал самые опасные последствия коронавируса

Вчера, 14:04

Определены три признака того, что человек уже перенес коронавирус COVID-19

25-01-2021, 13:04

Ростовский инфекционист порекомендовал отнестись к вакцинации от коронавируса COVID-19 с осторожностью

25-01-2021, 11:29

Врачи заявили, что без витамина B12 может наступить анемия

25-01-2021, 08:14

Доктор Мясников ответил на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

24-01-2021, 11:19

Елена Малышева рассказала про смертельную опасность веселящего газа

22-01-2021, 23:19

Названы три кожных симптома коронавируса

22-01-2021, 16:54

Врач-терапевт из Германии Фрилинг назвал три опасных для кишечника продукта

22-01-2021, 08:59

Ученые из США рассказали, какой вирус убивает нервные клетки

21-01-2021, 23:19

Онищенко рассказал, что влияет на распространение ротавируса

21-01-2021, 21:14

Невролог Александр Евдокимов назвал виды головной боли, требующие вызова врача

20-01-2021, 23:54

Врачи из Ухани объяснили, почему они лгали о смертельной опасности коронавируса

20-01-2021, 16:24

Перенесшие коронавирус россияне описали необычные последствия болезни

19-01-2021, 22:19

В комздраве рассказали, можно ли вакцинировать от коронавируса спортсменов

19-01-2021, 14:09

Биолог допустила преобладание в России «британского» штамма коронавируса

19-01-2021, 11:39

Врач назвала россиянам правила получения прививки от коронавируса COVID-19

19-01-2021, 09:34

Александр Мясников раскритиковал противников вакцинации

18-01-2021, 13:19

В Deloitte считают слухи о влиянии сетей 5G на распространение коронавируса мифом

18-01-2021, 12:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров