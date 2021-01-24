Доктор Комаровский описал самые опасные последствия коронавируса

Сегодня, 14:04

Анна Лисова

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Доктор Комаровский описал самые опасные последствия коронавируса

Об опасных последствиях COVID-19 рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский. 

Он объяснил, что в медицину уже вошел термин «посковид», который используется для описания симптомов у людей, перенесших коронавирусную инфекцию. 

После коронавируса, отметил Комаровский, люди могут испытывать усталость. Это является следствием того, что коронавирус, попав в организм, спровоцировал серьезные изменения практически во всех внутренних органах. Он может поражать сосуды, нервную ткань и даже клетки головного мозга. 

Комаровский отметил, что посковидные симптомы можно разделить на три группы. 

В первую группу он включил симптомы с стороны органов дыхания. Во вторую группу попало ощущение слабости. Третья группа – это проблемы с нервной системой. В нее попали психические расстройства, нарушения сна, нарушения памяти и возможности логического мышления. 

«Ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает систему дыхания. Нет. Это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему», — отметил Комаровский. 

Поэтому стоит понимать, что после COVID-19 может уйти не один месяц на то, чтобы преодолеть последствия болезни. 

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