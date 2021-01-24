Биолог назвал предельный возраст для вакцинации от коронавируса COVID-19

Сегодня, 14:19

Анна Лисова

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Биолог назвал предельный возраст для вакцинации от коронавируса COVID-19
Анча Баранова

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, в каком возрасте уже не стоит делать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. 

В интервью Ленте.ру Баранова отметила, что прививку важно сделать людям из возрастной группы 65-80 лет. В возрастной группе 80-85 лет необходимость вакцинации решается в индивидуальном порядке. Тем же, кто старше 85 лет эта прививка уже нецелесообразна. 

«Большинство производителей испытали вакцину в группе 65+, было показано, что она работает. На этом и успокоились. Но у пожилых возраст имеет значение. Чем старше человек, тем хуже работает его иммунная система», — объяснила Баранова.

Биолог подчеркнула, что смерть пожилых людей в Норвегии, которые получили прививку от коронавируса,  вписывается в прогнозируемую статистику. Пожилым людям стоит взвешивать риски заражения и возможных негативных реакций организма на вакцину. 

Отметим, в Норвегии умерло несколько пожилых граждан после того, как они привились вакциной компании Pfizer. Эксперты предполагают, что прививка могла спровоцировать обострение тех заболеваний, которые у них уже были, что и стало причиной смерти. 

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